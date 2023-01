Vaccino Covid a Napoli, chiude il centro vaccinale della Fagianeria di Capodimonte: “Pochi contagi” Era l’ultimo centro vaccinale rimasto aperto. Le vaccinazioni anti-Covid, comprese quarta e quinta dose, continuano nei distretti Asl, in studi medici di base e pediatri e in farmacia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiude il centro vaccinale anti-Covi19 della Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte a Napoli. Con nota urgentissima, firmata dal direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, infatti, viene disposta la "sospensione attività vaccinali" del centro vaccinale a partire da oggi, lunedì 30 gennaio 2023. L'ultimo giorno di attività è stato, quindi, venerdì 27 gennaio scorso. Il centro vaccinale della Fagianeria era l'ultimo rimasto aperto a Napoli, dopo la chiusura degli altri due centri alla Mostra d'Oltremare e all'Atitech di Capodichino, dopo la fine della pandemia del Coronavirus.

Perché chiude il centro vaccinale Covid di Capodimonte

La chiusura di oggi dell'hub vaccinale di Capodimonte è legata, secondo l'Asl Napoli 1 Centro, contattata da Fanpage.it, al calo dei nuovi contagi Covid19 a Napoli, i cui numeri al momento sono molto bassi. Chi volesse fare le vaccinazioni anti-Covid19 potrà farlo presso gli 11 distretti dell'Asl Napoli 1 (i 10 distretti di Napoli e il centro di Capri), i medici di base e i pediatri di libera scelta e le farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Dove fare a Napoli la quarta e quinta dose di vaccino Covid

Dove si possono fare quindi le vaccinazioni anti-Covid19 a Napoli, comprese la quarta e quinta dose? Di seguito gli orari degli hub vaccinali e dei distretti sanitari di base, dai 12 anni e fino a over 80 anni:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 14,00:

DSb n°24…… Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

corso Vittorio Emanuele n°691

Loreto Crispi Via M. Schipa n°9 – dal lunedì al venerdì ore 15.00 – 18.00

DSb n°25…… Bagnoli / Fuorigrotta

via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…… Pianura / Soccavo

via Scherillo n°12

DSb n°27…… Arenella / Vomero

via San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°6

DSb n°28…… Chiaiano / Piscinola / Marianella

via della Resistenza n°25

DSb n°29…… Stella / San Carlo all'Arena

via San Gennaro dei Poveri n°25

DSb n°30…… Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

viale IV aprile n°50

DSb n°31…… Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

via Egiziaca a Forcella n°18

DSb n°32…… Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

via Bernardo Quaranta n°2B

DSb n°33…… San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

via Acquaviva n°64

Presso gli studi dei medici di base, dei Pediatri di Libera Scelta e le farmacie aderenti alla campagna vaccinale.