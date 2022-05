Vaccino Covid, a Caserta chiudono l’hub della caserma Garibaldi e il drive-in il 31 maggio La lista dei centri di vaccinazione dell’Asl di Caserta che restano attivi da maggio 2022 e gli orari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiudono il 31 maggio 2022 il Centro Vaccinale Caserma Brigata Garibaldi di Caserta e l'annesso drive-in per le vaccinazioni Covid19. Fino ad allora sarà ancora possibile presentarsi spontaneamente senza bisogno di prenotazione. Il centro resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00. Mentre solo il mercoledì sarà possibile effettuare anche vaccinazioni pediatriche dalle 9:00 alle 15:00.

Gli orari dei centri di vaccinazione dell'Asl di Caserta da maggio 2022

Come avvenuto già a Napoli, chiude anche a Caserta l'hub vaccinale della Caserma Brigata Garibaldi. Di seguito gli orari e i centri dove potersi recare per effettuare la vaccinazione:

Centro Vaccinale Caserma Brigata Garibaldi

Dal 2 Maggio aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 15:00;

SOLO il Mercoledì sarà possibile effettuare anche vaccinazioni pediatriche. 𝐈𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐝𝐞𝐫𝐚̀ 𝐢𝐥 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨.

Centro Vaccinale Centro Commerciale Medì ADULTI

chiuso venerdì e domenica.

I restanti giorni aperto dalle 9:00 alle 14:00;

Centro Vaccinale Centro Commerciale Medì PEDIATRICO

Da maggio le vaccinazioni si effettueranno il mercoledì e sabato dalle 9:00 alle 14:00;

Centro Vaccinale PO Marcianise

aperto SOLO il Sabato dalle ore 8:30 alle ore 14:00; sarà possibile effettuare anche vaccinazioni pediatriche;

Centro Vaccinale PO Aversa, PO Sessa Aurunca e PO Piedimonte Matese

CHIUSO il Giovedì e Domenica. I restanti giorni sarà aperto dalle 8:30 alle 13:30. Il Sabato sarà possibile effettuare vaccinazioni pediatriche.

Quarta dose booster per anziani over 80

Dove si può fare invece la Quarta dose booster per anziani over 80 anni; residenti nelle Rsa; soggetti over 60 anni con condizioni concomitanti o pre-esistenti di elevata fragilità, come specificate dal Ministero della Salute?

Per poter ricevere la quarta dose – spiega l'Asl di Caserta – occorre aver completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose), seguito dalla terza dose (primo booster), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi da quest’ultima. È escluso chi ha contratto l’infezione dopo la dose ‘booster’.

Le persone che rientrano nei requisiti di eleggibilità, se non convocati dall'Asl, possono recarsi senza prenotazione presso i Centri Vaccinali di ASL Caserta presentando idonea documentazione; il medico vaccinatore in fase di anamnesi effettuerà il controllo clinico sulla eleggibilità alla quarta dose.