Tre giorni di vaccini Covid in modalità "open day" a Benevento e provincia: tre giornate organizzate dall'ASL locale ed aperte a tutti gli over 18 che potranno ricevere il vaccino Vaxzevria di AstraZeneca oppure il Johnson & Johnson di Janssen. L'annuncio degli open day è stato dato dalla stessa Azienda Sanitaria Locale sannita. "Riteniamo doveroso pensare e progettare iniziative che tengano conto delle peculiarità ed eterogeneità del territorio", ha spiegato Gennaro Volpe, direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Benevento, "Siamo convinti che una sanità di prossimità, possibile grazie alla collaborazione dei nostri sindaci, sia la più efficace e valida risposta ai bisogni del cittadino".

AstraDay Benevento il 7 e 8 giugno: info e prenotazioni

Il primo appuntamento è per il 7 e 8 giugno, per una due giorni dedicata al vaccino Vaxzevria di AstraZeneca. Ci si potrà prenotare da sabato 5 giugno alle ore 10 sulla piattaforma Soresa raggiungibile al link messo a disposizione per la registrazione (https://opendayvaccini.soresa.it/), muniti di tutte le generalità, tra cui tessera sanitaria, codice fiscale ed un indirizzo di posta elettronica nonché di un numero di telefono (entrambi attivi) su cui ricevere l'avvenuta prenotazione e tutti gli estremi della stessa. Per aderire bisognerà avere almeno 18 anni compiuti ed essere residenti in uno dei comuni afferenti all'ASL di Benevento.

Open Day Johnson & Johnson dal 7 al 9 giugno: info e prenotazioni

Dal 7 al 9 giugno ci si potrà vaccinare anche con il vaccino monodose Johnson & Johnson prodotto da Janssen: si tratterà di un mini-tour che attraverserà diverse città del Sannio e che è destinato alla fascia d'età 18-59 anni. Non ci sarà bisogno di registrarsi in piattaforma: basterà recarsi in uno dei comuni che saranno attraversati da questo mini-tour vaccinale e mettersi in cosa. La "road map" prevede le seguenti tappe: