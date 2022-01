In migliaia alla Mostra d’Oltremare per i vaccini Covid: 500 metri di fila, in coda per ore Lunghe file stamattina, 8 gennaio, davanti all’hub della Mostra d’Oltremare, a Napoli: in migliaia di persone in coda per il vaccino anti Covid-19.

A cura di Nico Falco

La coda comincia mezzo chilometro prima, nei pressi del Mc Donald's. Migliaia di persone in fila, fino agli ingressi della Mostra d'Oltremare: tutti in coda per il vaccino anti Covid-19, con la prospettiva di passare mezza giornata in strada. Un vero e proprio assalto, quello che si vede questa mattina, 8 gennaio, davanti all'hub vaccinale di Fuorigrotta, uno dei due dell'Asl Napoli 1 rimasti aperti (l'altro è quello della Fagianeria di Capodimonte) per le somministrazioni del vaccino.

Effetto probabilmente dell'aumento di nuovi contagi e della conseguente paura per la diffusione del virus (dal 1 gennaio a ieri in Campania sono stati registrati 81.014 nuovi casi), ma anche delle restrizioni introdotte che limitano spostamenti e attività per i non vaccinati; a questa situazione si aggiunge anche la scelta di molti che hanno deciso di farsi somministrare la dose alla fine delle festività, nel timore degli eventuali effetti collaterali. Inoltre, l'Asl Napoli 1 ha eliminato le prenotazioni: questo significa che, a prescindere dalla fascia di età, chiunque può presentarsi per chiedere il vaccino, anche cittadini provenienti da altre città della Campania.

Ieri in Campania ci sono stati altri 9.739 positivi su 57.570 tamponi, con una percentuale di positività del 16,92%, e sono stati registrati altri 19 decessi (in totale 8.562 dall'inizio dell'epidemia). In base all'ultimo report, in degenza ordinaria ci sono 929 persone (+619), in Terapia Intensiva 70 persone (-3) e in isolamento domiciliare 140.799 persone (+6.646); gli attualmente positivi sono 141.798 (+798).

Asl Napoli 1, i centri vaccinali aperti

I centri vaccinali della Mostra d'Oltremare e della Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte sono in funzione tutti i giorni; oggi, 8 gennaio, e domani, domenica 9 gennaio, le somministrazioni avverranno alle 9 alle 18. Sull'isola di Capri il centro vaccinale è in funzione dalle 9 alle 13 esclusivamente per la fascia di età dai 5 agli 11 anni e dalle 14 alle 16,30 per tutti gli altri. È inoltre possibile ricevere il vaccino anti Covid presso i Distretti Sanitari di Base (dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 16,30, esclusi i giorni festivi), presso i medici di base e presso le farmacie aderenti.

Per i bambini, sono disponibili i Centri Vaccinali Pediatrici presso i Distretti Sanitari di Base (il mercoledì dalle 12 alle 14) ed è possibile accedere alla somministrazione presso i Pediatri aderenti all'iniziativa e presso gli istituti scolastici aderenti alla campagna vaccinale (dalle 8 alle 14, in giornate concordate coi singoli dirigenti scolastici).

Portici, caos all’hub vaccinale: cittadini spediti a casa dopo 4 ore di fila

Disservizi sono stati registrati oggi a Portici, in provincia di Napoli: dopo diverse ore di fila molti cittadini sono stati rimandati indietro per problematiche relative alla scarsità di dosi, all'orario di apertura del centro e all'eccessivo numero di persone che aveva causato assembramenti.