Vaccini Covid in vacanza, tantissimi in coda a Palinuro per prime e seconde dosi Molte adesioni all’iniziativa promossa dall’Asl Napoli 1 Centro e dall’Asl di Salerno di effettuare prime e seconde dosi anche ai cittadini in vacanza. Una moltitudine di persone si è recata all’appuntamento odierno, a Palinuro, nota località turistica del Cilento, nel Comune di Centola: le vaccinazione andranno avanti fino alle due di notte.

A cura di Valerio Papadia

Sono tantissime le persone che hanno deciso di vaccinarsi contro il Coronavirus in vacanza. Lo dimostrano le tantissime persone che, dalle 18 di questo pomeriggio, quello di mercoledì 4 agosto, hanno deciso di mettersi in fila a Palinuro, nota località turistica del Cilento, nella provincia di Salerno, per ricevere la prima o la seconda dose del vaccino Pfizer. L'iniziativa ha preso il via ieri grazie alla collaborazione tra l'Asl Napoli 1 Centro e l'Asl di Salerno per vaccinare i cittadini che si trovano in vacanza: il camper vaccinale dell'Asl partenopea girerà così tutto il Cilento e la Costiera Amalfitana; ieri ha fatto tappa a Marina di Camerota e rimarrà sulla costa cilentana fino a venerdì 6 agosto. I vaccini saranno inoculati fino alle due di notte.

Vaccino Covid in vacanza, i prossimi appuntamenti

Dopo la tappa odierna a Palinuro, il camper vaccinale in Cilento farà tappa ad Acciaroli domani, giovedì 5 agosto, dalle 18 alle 2. Venerdì 6 agosto, sempre allo stesso orario, il camper sarà invece a Positano, perla della Costiera Amalfitana. L’obiettivo è quello di fornire un ulteriore servizio ai nostri utenti residenti che sono in vacanza e favorire l’obiettivo di immunizzare quanto prima possibile la maggior parte dei cittadini residenti in Campania" hanno dichiarato Ciro Verdoliva e Mario Iervolino, rispettivamente direttori generali di Asl Napoli 1 Centro e Asl di Salerno, presentando l'iniziativa.