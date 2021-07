Vaccini Covid in vacanza: un camper in Cilento e Costiera Amalfitana dal 3 al 6 agosto Grazie a una collaborazione tra l’Asl Napoli 1 Centro e l’Asl di Salerno, i residenti in vacanza in Cilento e in Costiera Amalfitana che volessero ricevere la prima o la seconda dose di vaccino contro il Coronavirus, potranno farlo grazie a un camper mobile che attraverserà le due località turistiche dal 3 al 6 agosto.

A cura di Valerio Papadia

Obiettivo somministrare il maggior numero di vaccini possibile per contenere l'avanzata del Coronavirus: e allora, i dubbiosi, oppure coloro che devono completare il ciclo vaccinale, potranno farlo anche in vacanza. Un camper mobile, dal 3 al 6 agosto, dalle ore 18 alle ore 2, raggiungerà alcune località turistiche del Cilento e della Costiera Amalfitana, grazie a una collaborazione tra Asl Napoli 1 Centro, Asl di Salerno e Anci Campania. I residenti nelle due Asl, che dovessero trovarsi in vacanza in Cilento o in Costiera tra il 3 e il 6 agosto e volessero sottoposti alla prima o alla seconda dose del vaccino anti-Covid, potranno farlo grazie al Centro Vaccinale Mobile.

"L’obiettivo è quello di fornire un ulteriore servizio ai nostri utenti residenti che sono in vacanza e favorire l’obiettivo di immunizzare quanto prima possibile la maggior parte dei cittadini residenti in Campania" hanno dichiarato Ciro Verdoliva e Mario Iervolino, direttori generali rispettivamente di Asl Napoli 1 Centro e Asl di Salerno.

Vaccini Covid in Cilento e Costiera: il programma

Nel comunicato congiunto delle due Asl è stato reso noto anche il programma del Centro Vaccinale Mobile che attraverserà Cilento e Costiera Amalfitana: