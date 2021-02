Sono quasi 40mila gli ultra 80enni prenotati nelle prime 24 ore sulla piattaforma online della Soresa per fare le vaccinazioni per il Coronavirus. Un vero e proprio boom di adesioni per le vaccinazioni che potrebbero partire tra il 10 e il 15 febbraio prossimo, dopo aver ultimato la prima fase della campagna vaccinale al momento riservata al personale sanitario e agli anziani ospiti delle case di riposo. In Campania sono circa 320mila gli ultra 80enni, quindi nel primo giorno si è superato il 10% dei prenotati. "Già nelle prime ore della mattina – spiega Pina Tommasielli, referente della medicina territoriale dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 della Campania – abbiamo registrato le prime 30mila prenotazioni di ultra 80enni. È un ottimo segnale che ci lascia ben sperare, perché dimostra che in Campania c'è una grande cultura della prevenzione e i No-Vax non attecchiscono. Ora però devono inviarci le dosi, affinché la campagna vaccinale possa proseguire".

Sono 39.137 gli anziani di oltre 80 anni che alle ore 19 di oggi si sono registrati sulla piattaforma online "adesione vaccinazione" della Soresa, sul sito della Regione Campania per fare la vaccinazione contro il Covid19. Gli anziani devono indicare nella scheda le proprie patologie e i farmaci che assumono. Da stasera potranno aggiungere anche se sono allettati, in modo da rendere chiaro che non potranno essere convocati nei luoghi dove le Asl stanno pianificando le vaccinazioni per i cittadini ma dovranno ricevere la dose a casa con le Usca. Il via alla vaccinazione degli over 80 in Campania è prevista tra il 10 e il 15 febbraio.

Oggi, intanto, in Campania è stata consegnata la prima parte della spedizione settimanale attesa di vaccini Covid19: si tratta di 7 vassoi Pfizer per un totale di 8.190 dosi che sono state distribuite dalla Regione all'Asl di Avellino, all'ospedale Moscati del capoluogo irpino, al San Pio di Benevento, all'Asl Napoli per Ischia e all'Asl di Salerno per i presidi di Polla e Vallo della Lucania. Domani arriveranno le altre 33.930 dosi attese che saranno distribuite negli altri centri vaccinali. In totale tra oggi e domani la Campania avrà quindi 42.120 dosi Pfizer. Sono in arrivo, sempre questa settimana, anche 6300 dosi di vaccino Moderna.