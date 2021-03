Si pronuncerà giovedì l'Ema – l'agenzia europea del farmaco – sulle possibili gravi reazioni correlate all'inoculazione del vaccino AstraZeneca contro il Coronavirus, di cui ieri l'Italia ha sospeso la somministrazione (insieme ad altri Paesi europei come Francia, Germania, Spagna e Portogallo). Le inoculazioni delle dosi del vaccino AstraZeneca sono dunque sospese e per questo le Asl di Napoli stanno avvisando coloro che si erano già prenotati che saranno ricontattati a breve, nei prossimi giorni, per ricevere la propria dose. "A causa blocco vaccini AstraZeneca, tutti i cittadini che erano stati convocati dalle Asl fino al prossimo 18 marzo, saranno ricontattati nei prossimi giorni per una nuova programmazione".

Oggi, ancora, l'Asl Napoli 1 Centro, di competenza sul capoluogo campano, ha inoltre avvisato la cittadinanza di non sostare all'esterno dei centri vaccinali in attesa di ricevere il vaccino. Il riferimento è alla nuova ordinanza del generale Figliuolo, commissario straordinario del Governo per l'emergenza Coronavirus, che ha disposto di destinare eventuali dosi avanzate ai soggetti disponibili, sempre seguendo il piano vaccinale nazionale. L'Azienda sanitaria ha però fatto sapere che, a breve, probabilmente già a partire da domani, saranno stilate delle liste apposite nelle quali saranno indicati i soggetti destinati a ricevere eventuali dosi avanzate del vaccino anti-Covid e che sarà cura proprio dell'Asl contattare tali soggetti per tutte le comunicazioni di sorta.

"La direzione strategica dell’ASL Napoli 1 Centro invita pertanto a non stazionare nei pressi del Centro Vaccinale allestito alla Mostra d’Oltremare, o qualunque altro centro di competenza ASL che dovesse essere disposto per la somministrazione dei vaccini, nella speranza di poter beneficiare di dosi in eccesso".