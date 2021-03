Sono state inoculate oggi le prime dosi di vaccino contro il Coronavirus, in Campania, per le cosiddette categorie fragili – anche se i medici di base potranno cominciare i propri pazienti considerati fragili, sulla piattaforma di registrazione, a partire da domani, mercoledì 17 marzo. Questa mattina, dunque, all'Istituto Tumori di Napoli, ospedale Pascale, sono state somministrate le prime dosi del vaccino Pfizer ai pazienti oncologici, al primo piano del day hospital del nosocomio, dove è stato allestito il centro vaccinale, coordinato dalla dottoressa Stefania D'Auria. La prima a ricevere la sua prima dose del vaccino anti Covid è stata Raffaella, paziente oncologica in cura proprio al Pascale: in totale, nella giornata odierna, sono stati 60 i pazienti oncologici a cui è stato somministrato il vaccino. Le inoculazioni proseguiranno il prossimo lunedì, per i pazienti che afferiscono al Pascale e seguendo sempre le tabelle di riferimento del Ministero della Salute per le categorie fragili.

Dall'Istituto Tumori di Napoli precisano: "Non c'è nessuna piattaforma a cui iscriversi. Inutile chiamare in ospedale, i soggetti da sottoporre alla vaccinazione, così come è stato per la signora Raffaela, vengono individuati direttamente dagli oncologi che li tengono in cura e che conoscono le loro condizioni di salute, li segnalano alla direzione medica di presidio che passa l'elenco al numero verde del Pascale. Poi gli operatori contattano i pazienti per prenotarli".

Intanto, a Napoli, oggi l'Asl ha ricordato ai cittadini di non attendere la propria dose all'esterno dei centri vaccinali e che eventuali dosi avanzate, così come disposto dall'ordinanza del generale Figliuolo, saranno redistribuite mediante apposite liste e che sarà cura della stessa azienda sanitaria.