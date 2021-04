Vaccinazione Covid-19 per gli over-60 in Campania: adesioni da domani sabato 10 aprile

Vaccini, via alla campagna d’adesione per gli over-60: da domani, sabato 10 aprile, sarà possibile registrarsi sulla piattaforma della Regione Campania per entrare poi nel calendario di vaccinazione. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale, che ha spiegato: “Le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini”