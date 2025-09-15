Va nei boschi e trova un fungo porcino da un chilo e mezzo: esemplare record nel Salernitano

Lo straordinario esemplare di fungo porcino è stato trovato ad Atena Lucana, nella provincia di Salerno: il fungo è in ottimo stato di conservazione.

Quando è andato nei boschi di Atena Lucana, piccola cittadina del Vallo della Lucania, nella provincia di Salerno, non immaginava che sarebbe tornato a casa con un esemplare di fungo porcino da record. È la storia che ha come protagonista Ciro D'Agrosa, un uomo residente nella zona e appassionato di escursioni che, nella mattinata di oggi, lunedì 15 settembre, si è concesso proprio una passeggiata tra i boschi della sua cittadina.

Mentre era impegnato nella sua passeggiata, l'uomo si è imbattuto in un fungo porcino straordinario: un esemplare conservato molto bene, che ha attirato l'attenzione per le dimensioni superiori alla media, con un cappello di grande diametro e un gambo molto pronunciato. Insolito, poi, il peso: 1,5 chilogrammi. D'Agrosa ha pubblicato la fotografia che lo ritrae con lo straordinario fungo porcino e, in poco tempo, la notizia dell'insolito ritrovamento ha fatto il giro del web.

Solitamente, un fungo porcino ha un peso medio che si aggira intorno ai 200-300 grammi; non è usuale, dunque, trovare un esemplare che superi il chilo. Secondo gli esperti, un ritrovamento del genere potrebbe indicare che l'area di Atena Lucana – da tempo considerata come favorevole per la crescita di funghi di pregio – sia dotata di un ecosistema equilibrato.