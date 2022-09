Va in clinica per un intervento al cuore, all’uscita trova la Polizia: era latitante da 4 anni Era andato in clinica per un intervento di angioplastica, ma all’uscita ha trovato la Squadra Mobile: era ricercato dal 2018, deve scontare 14 anni e 7 mesi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era andato in clinica per un intervento al cuore, ma all'uscita dalla sala operatoria ha trovato ad attenderlo gli agenti della Squadra Mobile, che lo hanno tratto in arresto dopo quattro anni di ricerche. L'uomo infatti si era reso irreperibile nel 2018, dopo che il Tribunale gli aveva inflitto una condanna a quasi 15 anni di carcere, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L'intervento di angioplastica

La vicenda è accaduta a Mercogliano, in provincia di Avellino, all'interno della clinica Montevergine: uno dei centri per la cura del cuore più noti della Campania e rinomato a livello nazionale. Qui si era rivolto anche Domenico Coppola, 69 anni, originario di Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli) e da quattro latitante dopo che una sentenza definitiva del Tribunale di Napoli lo aveva condannato a 14 anni e 7 mesi di carcere. L'uomo si era rivolto alla clinica per un intervento di angioplastica, che l'equipe medica irpina aveva svolto senza problemi.

L'arresto e il trasferimento in carcere

Non immaginava però una volta uscito dalla sala operatoria di trovare oltre a medici e familiari anche gli agenti della Squadra Mobile di Avellino: i poliziotti hanno atteso che il delicato intervento al cuore terminasse con successo per notificargli in tutta sicurezza l'ordine di carcerazione, dopo quattro anni di ricerche. Gli agenti lo hanno così piantonato e, una volta dimesso dopo le cure, lo hanno portato presso la Casa Circondariale Antimo Graziano di Avellino, dove sconterà così la sua pena di 14 anni e 7 mesi per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.