Va in cerca di funghi, ma si perde tra i boschi: uomo salvato dai vigili del fuoco in Irpinia

L’uomo, che si era addentrato nei boschi di Montella, in provincia di Avellino, si era perso in una zona impervia. Per fortuna, i vigili del fuoco, allertati da un familiare, lo hanno ritrovato e riaccompagnato a valle.
A cura di Valerio Papadia
Una brutta disavventura, che si è conclusa fortunatamente con esito positivo, quella vissuta da un uomo di 73 anni in provincia di Avellino, che si è perso mentre era in cerca di funghi ma per fortuna è stato ritrovato dai vigili del fuoco. Intorno alle 5.30 di oggi, venerdì 5 settembre, il 73enne e il nipote si sono addentrati tra i boschi in località Chiavolella, a Montella, alla ricerca di funghi. Nel primo pomeriggio, però, il nipote è tornato autonomamente al punto di partenza: dello zio nessuna traccia e, non riuscendo a mettersi in contatto con lui nemmeno telefonicamente, l'uomo ha dato l'allarme.

Immediate le ricerche del 73enne, che hanno visto impegnati sul campo molti operatori: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Montella e quelli del Nucleo Elicotteristi del Reparto di Pontecagnano, che hanno sorvolato l'area; le ricerche, inoltre, si sono avvalse della collaborazione del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montella e del 118.

Determinanti, però, sono state le ricerche via terra dei vigili del fuoco che, dopo alcune ore, hanno individuato il 73enne in una zona impervia: l'uomo, in discrete condizioni di salute, è stato riaccompagnato a valle e affidato alle cure dei sanitari del 118; visibilmente provato, ma lucido, il 73enne ci ha tenuto a ringraziare tutti i soccorritori impegnati nelle sue ricerche.

