Va in arresto cardiaco al gol del Napoli contro la Juve, salvato dal personale del 118 Un uomo di 75 anni salvato dai sanitari del 118 dopo che era stato colpito da un arresto cardiaco: portato in ospedale cosciente, seppur in codice rosso, se l’è cavata. Lo ha spiegato l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che spiega: l’uomo stava esultando per il gol del Napoli contro la Juventus.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Forse un'esultanza troppo sfrenata, o forse un malore che ha avuto solo una partita di calcio come coincidenza: fatto sta che un 75enne napoletano residente nel quartiere di Scampia è stato salvato dal personale medico sanitario del 118 accorso sul posto dopo un improvviso arresto cardiaco. Lo ha raccontato l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate: l'allarme è arrivato alla centrale operativa attorno alle 19.50 e in otto minuto l'ambulanza è giunta sul posto. "Qui i sanitari hanno proseguito con il Blsd (acronimo inglese che sta per manovre di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore, ndr) per venti minuti circa, durante i quali sono stati erogati tre shock del Dae (il defibrillatore automatico esterno, ndr) ed infuse quattro fiale di adrenalina".

A quel punto, il settantacinquenne ha ripreso a respirare e il polso carotideo a battere. L'uomo è stato quindi portato all'ospedale Cardarelli di Napoli, in codice rosso ma vivo. "Secondo il racconto dei familiari", ha spiegato l'associazione Nessuno Tocchi Ipporate, "sembra che l'uomo stesse esultando per il goal del Napoli contro la Juventus quando improvvisamente è sbattuto al suolo. MA la vittoria più bella è quella contro la morte", commentano ancora dall'associazione, "l'ambulanza della postazione Scampia ha quindi proseguito il proprio turno di lavoro lasciando il paziente in pronto soccorso vigile e cosciente". Non è la prima volta che episodi del genere appaiono direttamente collegati a malori tal volta fatali, e soprattutto cardiaci. Fortunatamente, come nel caso del 75enne di Scampia, il pronto intervento dei sanitari riesce nel più dei casi a salvare chi viene colpito (per qualunque motivo) da arresto cardiaco.