Stando a quanto riporta l'agenzia Ansa, un uomo di 44 anni è stato ucciso a coltellate al termine di una lite avvenuta a Casola di Napoli, piccolo comune dei Monti Lattari. L'omicidio sarebbe avvenuto in via Vittorio Veneto poco prima delle 17 di oggi, sabato 2 gennaio 2021. Il ferito è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118 e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). L'uomo, però, è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Ancora non è stata resa nota l'identità della vittima.

Aggiornamento: secondo le prime informazioni la vittima sarebbe il 44enne Salvatore Palomba. L'uomo sarebbe arrivato già morto al San Leonardo di Casellammare di Stabia. Sarebbe morto dissanguato. I carabinieri della stazione di Gragnano stanno interrogando i testimoni per ricostruire quanto accaduto.