Uomo colto da infarto ad Amalfi, ma il traffico è bloccato: l’eliambulanza deve atterrare in spiaggia A causa del traffico, per soccorrere l’uomo colto da malore c’è stato bisogno dell’intervento dell’eliambulanza, costretta ad atterrare sulla spiaggia per la mancanza di una piattaforma adeguata.

A cura di Valerio Papadia

Una operazione di soccorso alquanto movimentata quella che si è conclusa, fortunatamente con successo, ad Amalfi nel pomeriggio di ieri, domenica 23 aprile. Un uomo di 61 anni, che stava lavorando in un ristorante della città, è stato colto da un malore: accusava forti dolori al torace. Sul posto sono arrivati i sanitari del Saut, che gli hanno praticato un elettrocardiogramma e hanno constatato che il 61enne era stato colpito da infarto del miocardio.

Ad Amalfi non esiste la piattaforma per l'atterraggio dell'eliambulanza

Il 61enne andava portato subito in ospedale. Il traffico in Costiera Amalfitana, però, nel pomeriggio di ieri era completamente paralizzato: impossibile per l'ambulanza del Saut raggiungere l'ospedale più vicino, il Costa d'Amalfi, a Castiglione di Ravello. Si è reso necessario, dunque, l'intervento dell'eliambulanza e a questo punto si è presentato un altro problema: Amalfi non è dotata dell'apposita piattaforma per consentire l'atterraggio dell'elicottero di soccorso.

La fortuna ha voluto che il ristorante in cui lavorava il 61enne colto da infarto fosse vicino alla spiaggia che si trova proprio dietro al porto di Amalfi: l'eliambulanza è stata così costretta ad atterrare sulla sabbia. Il 61enne è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove gli sono state praticate tutte le cure necessarie.