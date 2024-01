Uomo colpito con una testata al volto, è in fin di vita: arrestato un 44enne nel Casertano L’aggressione si è verificata ieri, domenica 14 gennaio, a Cellole, nella provincia di Caserta: il 46enne aggredito è in prognosi riservata, in pericolo di vita. In manette un 44enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un uomo di 46 anni è in fin di vita dopo essere stato aggredito a Cellole, nella provincia di Caserta: per l'aggressione, che si è verificata ieri, domenica 14 gennaio, in corso Freda, è stato arrestato un 44enne, accusato di tentato omicidio. Il 46enne è stato soccorso dal 118 ed è attualmente ricoverato nel locale ospedale, in prognosi riservata e in imminente pericolo di vita.

Alla base della lite che ha portato all'aggressione, come hanno ricostruito i carabinieri dell'Aliquota Operativa e Radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca, ci sarebbero futili motivi: i militari si sono avvalsi delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per individuare il 44enne.

Le motivazioni dietro la discussione poi degenerata in lite non sono ancora chiare, ma la dinamica è stata accertata dai carabinieri: il 44enne ha colpito il 46enne dapprima con schiaffi e pugni, poi gli ha sferrato una testata al volto; il 46enne è caduto sull'asfalto, privo di sensi. Dopo essere stato individuato dai militari dell'Arma, il 44enne è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.