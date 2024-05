video suggerito

Un'urna funeraria nel mare di Bagnoli, trovata dai volontari durante la pulizia dei fondali Domenica 19 maggio i volontari di Plastic Free hanno ripulito l'area davanti a Piazza a Mare; il contenitore era stato lanciato in acqua.

A cura di Nico Falco

Quando se la sono trovata tra le mani, i volontari di Plastic Free ci hanno probabilmente messo qualche minuto a capire di cosa si trattasse e a convincersi che fosse davvero quello. Incisi sulla targhetta ci sono le generalità del defunto, date di nascita e morte, nome dell'agenzia funebre: nessun dubbio, quella rinvenuta nel mare di Bagnoli, Napoli Ovest, è un'urna funebre, ancora sigillata e con all'interno le ceneri.

Il ritrovamento è stato effettuato domenica scorsa, 19 maggio, durante la pulizia dei fondali davanti a Piazza a Mare. Alle operazioni, si legge in una nota pubblicata da Plastic Free sul proprio sito internet, hanno partecipato 120 cittadini e sono stati raccolti complessivamente 65 sacchi di rifiuti, di cui 6 contenenti plastica e alluminio e 7 vetro, per un peso complessivo di 150 chili. E nel mare c'era di tutto: borse, scarpe, rifiuti persi o volontariamente buttati. E l'urna funeraria, ovviamente.

Come il contenitore sia arrivato lì, per il momento è un mistero. O, meglio, non ci sono certezze ma è facile da immaginare: con tutta probabilità qualcuno, forse per rispettare le ultime volontà del defunto, l'ha gettata in mare. Cosa che può essere avvenuta anche parecchio tempo fa: le incisioni sull'urna sono piuttosto malridotte e dalla data del decesso riportata sono trascorsi oltre dieci anni. La pratica, per inciso, non è vietata dalla legge ma si può fare a determinate condizioni, prima tra queste che siano disperse le ceneri e non certo un'urna non biodegradabile; in secondo luogo, la dispersione deve essere sempre autorizzata e non può avvenire a meno di 100 metri dalla costa.