Uno si fingeva un inquilino per entrare nel palazzo, gli altri svaligiavano le case: 5 arresti a Salerno In manette sono finiti cinque soggetti di nazionalità georgiana: tra il dicembre del 2022 e il luglio del 2023 avrebbero commesso furti in numerosi appartamenti di Salerno.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una vera e propria associazione dedita ai furti negli appartamenti quella che è stata sgominata questa mattina a Salerno dagli agenti della Squadra Mobile: cinque soggetti di nazionalità georgiana – per la maggior parte irregolari in Italia – sono stati arrestato con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, furti in abitazione e ricettazione. Il provvedimento è scattato d'urgenza, dal momento che gli inquirenti hanno accertato che i soggetti arrestati erano in procinto di lasciare l'Italia.

I furti commessi tra dicembre 2022 e luglio 2023: oltre 100mila euro il bottino

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Salerno hanno consentito di appurare che la banda ha agito tra il dicembre del 2022 e il luglio del 2023. Sempre lo stesso il modus operandi utilizzato: uno dei soggetti si fingeva un inquilino del palazzo, permettendo così l'accesso agli altri componenti della banda, che svaligiavano gli appartamenti "designati". Il bottino sottratto dalla banda nel corso dei numerosi furti ammonta a oltre 100mila euro. La merce rubata, poi, veniva poi ricettata grazie a soggetti di sesso femminile tramite banchi di pegni o negozi di "compro oro".