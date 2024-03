Una lettera di Giacomo Leopardi del 22 dicembre 1824 alla Biblioteca Nazionale di Napoli Una lettera autografa di Giacomo Leopardi acquisita dalla Biblioteca Nazionale di Napoli. Il ministro Sangiuliano: “Documento di grande valore” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una preziosissima lettera autografa di Giacomo Leopardi è stata acquisita dalla Biblioteca Nazionale di Napoli. La lettera, datata 22 dicembre 1824, è indirizzata al cugino Giuseppe Melchiossi, e si aggiunge ai vari reperti dello scrittore di Recanati, tra cui una precedente lettera sempre indirizzata al cugino e datata 29 agosto 1823, già di proprietà della Biblioteca Nazionale partenopea. Si tratta del periodo in cui lo scrittore si trovava a Roma prima di iniziare il lungo "pellegrinaggio" tra Milano, Bologna, Firenze, Pisa e altre città, prima di arrivare a Napoli nel 1833 e dove rimase di fatto fino alla morte, che nel 1837 lo colse a Torre del Greco.

Ne ha dato annuncio il Ministero della Cultura, che in una nota ha spiegato come l'acquisizione sia avvenuta "grazie alla segnalazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio e all'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero della Cultura e per un importo di 8.500 euro". Si tratta di una lettera di carattere privato, nella quale Leopardi parla di un componimento mai dato alle stampe: "una edizioncina elegante dei Caratteri di Teofrasto tradotti dal greco in puro e buono italiano", si legge nella lettera.

"L'acquisizione da parte della Biblioteca Nazionale di Napoli di una lettera autografa di Giacomo Leopardi", spiega il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, "è una notizia di grande rilievo per il mondo della cultura italiana. Si tratta di un documento di grande valore che arricchisce ulteriormente il già ricchissimo patrimonio della Biblioteca e ci permette di conoscere meglio la vita e il pensiero di uno dei più grandi poeti della nostra storia”, ha concluso ancora il titolare del ministero.