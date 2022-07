Una donna trovata morta in casa a Salerno, l’altra è ferita: si indaga sull’accaduto La donna deceduta ha 91 anni, quella ferita 87. L’allarme è partito da una nipote che non riusciva a mettersi in contatto con le due anziane zie. La casa è stata trovata a soqquadro, con chiazze di sangue ovunque.

A cura di Redazione Napoli

Una morta, e l'altra ferita. Così le forze dell'ordine, stamattina intorno alle 7.30, hanno trovato due donne dentro un appartamento, a Salerno (via San Leonardo). Erano stati chiamati da un'altra donna, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con le due anziane zie: una, quella deceduta, aveva 91 anni, e l'altra ne aveva 87. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un gran caos e tracce di sangue sparse per tutta la casa. Si indaga per ricostruire la vicenda, e si cercano dei testimoni.

(Articolo in aggiornamento)