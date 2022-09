Una bottiglia incendiaria contro un tram a Napoli: tanta paura ma nessun danno Una bottiglia piena di liquido infiammabile contro le porte del tram a Napoli: la fiammata è stata spenta dall’autista. Tanta paura ma nessun danno o ferito.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I danni della fiammata sul pavimento del tram

Una sorta di "molotov" artigianale è stata lanciata contro un tram di via Marina, a Napoli. Una bottiglia incendiaria che, non avendo la potenza dell'omonima invenzione spagnola degli Anni Trenta (il nome del politico russo deriva dal fatto che i soldati di Francisco Franco che la inventarono gridavano "Molotov" prima di lanciarla contro i russi che combattevano contro di loro), ha fatto solo una fiammata lasciando una bruciatura superficiale sul pavimento del tram.

Il tutto è avvenuto alle 16.30, sul tratto della linea tram tra via Marina e via Colombo: alcuni ignoti, scendendo dal tram, avrebbero dato fuoco ad una bottiglietta di plastica con liquido infiammabile all'interno, lasciandola poi cadere nei pressi di una delle porte. La fiammata ha spaventato i presenti, tra cui l'autista stesso che però non si è fatto prendere dal panico ed è intervenuto, riuscendo ad estinguere l'incendio. Non ci sono stati danni alle persone presenti, né grossi problemi allo stesso tram, che ha riportato solo il lieve annerimento di una porzione del pavimento.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione San Giuseppe, per chiarire l'esatta dinamica dei fatti ed effettuare i rilievi. Si ascoltano anche i presenti per cercare elementi utili per l'identificazione dei responsabili: di fatto già esclusa ogni possibile rivendicazione politica, si pensa più ad una bravata da parte di ragazzi del posto. Sul posto sono giunti anche gli artificieri, per accertare la natura dell'oggetto che ha originato le fiamme, che sarebbe una bottiglia di plastica riempita di liquido infiammabile, forse benzina.