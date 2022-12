Un topo sulla Circumvesuviana: paura tra i passeggeri sul treno per Sorrento Le immagini sono state condivise sui social dalla pagina satirica “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”.

A cura di Valerio Papadia

Un motivo dovrà pur esserci se, puntualmente ogni anno, la Circumvesuviana viene eletta come peggior linea ferroviaria d'Italia dal rapporto Pendolaria stilato da Legambiente. Oltre a soppressioni, treni in ritardo, convogli e stazioni fatiscenti, ora a quanto pare sulla linea ci sono anche ospiti indesiderati, nella fattispecie topi. Proprio un topo ha fatto capolino su un treno diretto a Sorrento: ripreso da un passeggero – alcuni, inorriditi, sono saliti in piedi sui sediolini – il video è stato condiviso su Facebook dalla pagina satirica "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti".

"Sulla linea per Sorrento un topo si aggira libero tra i passeggeri, in un clima da stadio. E con questa chiudiamo l'anno nel modo migliore" si legge a corredo delle immagini. Il video, pubblicato sulla pagina questa mattina, ha collezionato in poche ore migliaia di visualizzazione e centinaia di commenti, dai quali traspare la tanta ironia degli utenti, che sembrano aver accolto quasi con rassegnazione l'evento.

I commenti ironici degli utenti

"Da come fugge, credo abbia visto un controllore" scrivono tra i commenti gli amministratori della pagina. Un utente rilancia: "Sicuramente è arrivato alla fermata prima della Circumvesuviana", pensiero condiviso da tanti. Non mancano nemmeno i giochi di parole: "Quando invece di portare la Circumvesuviana al top, hanno portato il top in Circumvesuviana".