Un radiofarmaco per diagnosticare il tumore alla prostata: l'ospedale del Mare a Napoli è il primo in Campania L'ospedale del Mare di Napoli è il primo nosocomio in Campania a sperimentare un nuovo radiofarmaco PET per la diagnosi del tumore alla prostata.

A cura di Valerio Papadia

L'ospedale del Mare di Napoli è il primo nosocomio della Campania a utilizzare un nuovo radiofarmaco PET per la diagnosi del tumore alla prostata: sarà così possibile avere una valutazione ancora più accurata della più frequente neoplasia per quanto riguarda gli individui di sesso maschile. Il reparto di Medicina Nucleare dell'ospedale del Mare, diretto dal dottor Marco Spadafora, sarà dunque il primo in Campania, ma anche in altre regioni italiane, a utilizzare il radiofarmaco; la circostanza porta così l'ospedale del Mare a essere tra quelli, non soltanto nella regione, che utilizzano maggiormente i radiofarmaci nella diagnostica PET/CT.

A proposito del funzionamento del radiofarmaco nella diagnostica PET, soprattutto per quanto riguarda le malattie oncologiche, l'Asl Napoli 1 Centro precisa che "tale metodica, che integra con tomografi multimodali informazioni di ordine funzionale, metabolico, molecolare ed anatomo-strutturale, ha un elevato impatto clinico in particolare in campo oncologico, per una medicina sempre più personalizzata e di precisione". L'utilizzo del nuovo radiofarmaco è stato reso possibile grazie al lavoro di squadra Dirigenti Farmacisti che operano nell'Asl Napoli 1 Centro e delle strutture sanitarie e amministrative.