napoli
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Un cesso chimico al centro della piazza più importante di Napoli. Ma perché?

Del perché siamo costretti a scrivere di un bagno chimico collocato al centro di piazza Plebiscito a Napoli.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Ciro Pellegrino
273 CONDIVISIONI
Il wc chimico collocato al centro di piazza Plebiscito a Napoli / foto fanpage
Il wc chimico collocato al centro di piazza Plebiscito a Napoli / foto fanpage

La domanda è d'obbligo: perché? Perché siamo costretti a vederlo, perché siamo costretti a scriverne, perché al centro della piazza più rappresentativa di Napoli, piazza Plebiscito – già in condizioni pietose, basta passeggiare fra le colonne della chiesa di San Francesco di Paola per rendersene conto – campeggia un wc chimico color celeste. È possibile che si sia trattato di una dimenticanza, di un momento prima della rimozione? Non è dato sapere. Ma la quantità di persone che oggi, 19 agosto, ha visto il cesso chimico al centro di piazza Plebiscito e l'ha immortalato con una foto è tale da rendere evidente il danno d'immagine.

È avvilente vederlo ed è sconfortante doverne scrivere per suscitare l'attenzione pubblica su un problema: sono mesi che sentiamo parlare di piani «anti degrado» per piazza Plebiscito, di fondi Pnrr, di interessamenti comunali, regionali e prefettizi. E poi si consente che un orribile bagno chimico resti lì al centro, in pieno giorno. In uno spazio che poi però fa gola al business dei concerti a pagamento e non solo.

Qualcuno fra gli inguaribili ottimisti ha pensato ad un'opera d'arte contemporanea (viste le recenti opere collocate in piazza Municipio si è autorizzati a ipotizzarlo), qualcun altro ad un film, magari un remake della celebre scena del vespasiano con Totò e Nino Taranto in "Totò Truffa 62". O, infine, per gli appassionati del genere, un "Tardis", la macchina del tempo della serie tv "Doctor Who". Niente di tutto questo.

Leggi altro di questo autore
Ciro
Pellegrino
Pippo Baudo e Massimo Troisi, le interviste Rai che valgono come i film e quell'inizio coi carabinieri armati
Ciro
Pellegrino
Preoccuparsi di Rita De Crescenzo e non di candidati e liste alla Regione Campania: il massimo dell'ipocrisia
Ciro
Pellegrino
Tiktoker trash in Consiglio regionale Campania: Rita De Crescenzo, Napolitano e Di Fenza, balletto con inno e bandiera italiana

C'è solo da sperare si tratti di un esperimento sociale della giunta di Gaetano Manfredi: fino a che punto un napoletano riesce a sopportare, far finta di nulla o dire «succede anche in altre città» prima di arrabbiarsi per davvero?

Il bagno chimico collocato al centro di piazza Plebiscito a Napoli / foto fanpage
Il bagno chimico collocato al centro di piazza Plebiscito a Napoli / foto fanpage
Attualità
Politica
273 CONDIVISIONI
Immagine
Ciro Pellegrino
Giornalista professionista, capo cronaca Napoli a Fanpage.it. Insegna Etica e deontologia del giornalismo alla LUMSA. È autore del libro "Se potessi, ti regalerei Napoli" (Rizzoli). Ha una newsletter dal titolo "Saluti da Napoli". Ha vinto il Premio giornalistico Giancarlo Siani nel 2007 e i premi Paolo Giuntella e Marcello Torre nel 2012.
Immagine
Rapina dell'orologio nell'hotel Excelsior di Napoli: preso il secondo criminale
Dopo il colpo sul lungomare, il raid in un supermercato
Orologi Frankenstein: così Rolex, Patek e Audemars rapinati finiscono nel mercato del “secondo polso”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views