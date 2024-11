video suggerito

Un caffè a Capri? Sì, ma fino alle 5 del pomeriggio. Poi i bar non li servono più In molti bar di Capri stop alla tazzina di caffè a partire dalle ore 17. Il motivo è semplice ed è legato alle stagioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Nell'isola Azzurra, perla del Golfo affacciata alla patria della tazzuella di caffè, gustare un espresso è sì possibile. Ma attenzione, non più tardi delle cinque del pomeriggio. E no, non si tratta di un omaggio british, all'ora del te. Né tanto meno di un riguardo ai clienti per assicurare loro un pomeriggio meno agitato e sonni tranquilli, non turbati dall'effetto caffeina. Il fatto che a Capri non si servano più caffè al bar a partire dalle ore 17, in particolare ai banchi e ai tavolini del porto, ha un'altra ragione, ben precisa.

Intanto alcuni residenti e gli habitué dell'isola (soprattutto coloro che la frequentano fuori l'alta stagione) si lamentano. Lo scrivono sui social network, chiedono spiegazione o il conforto di terzi: «Proprio il caffè, che nel napoletano non è solo una bevanda, ma un momento di incontro, di rispetto, di saluti e di amicizia? Forse una piccola riflessione va fatta: ognuno è libero di fare quello che vuole con la propria attività, ma un bar che non somministra un caffè nel napoletano è davvero una notizia strana».

Si, ma il motivo di questo stop alla tazzuella pomeridiana in molti bar capresi qual è ? «Il motivo è molto semplice» spiega a Fanpage.it un esercente isolano. «D'inverno, a Capri c'è poca gente. E spesso già bisogna chiedere il piacere ai bar di garantire il servizio. Dunque cosa succede? I baristi, appena possono, puliscono la macchina per l'indomani e la spengono».