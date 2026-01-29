Ultras del Napoli assaltano il pub dove ci sono i tifosi del Chelsea: scontri a Chiaia dopo la partita

Non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno constatato i danni all’ingresso del pub. Tra le due tifoserie ci sono stati scontri anche la sera prima della partita.

Ancora momenti di forte tensione tra i tifosi del Napoli e quelli del Chelsea, anche dopo la partita di Champions League che si è disputata ieri sera, mercoledì 28 gennaio, allo stadio Maradona. Scontri si sono registrati nella notte, dopo il match, nella zona dei baretti di Chiaia, nel cuore di Napoli: un gruppetto di tifosi partenopei, infatti, ha assaltato un pub in via Bisignano, il Bridge, all'interno del quale c'erano alcuni tifosi londinesi. Gli scontri sono stati immortalati in video, poi pubblicato sui social e diventato virale: le immagini mostrano i supporter azzurri colpire alcuni supporter del Chelsea, che si rifugiano poi all'interno del locale; gli ultras napoletano, allora, colpiscono la porta d'ingresso del pub, che è già pesantemente danneggiata.

In seguito alla segnalazione degli scontri, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato: al loro arrivo, intorno all'una di questa notte, sul posto non c'era più nessuno. I poliziotti non hanno potuto fare altro che constatare i danni riportati dall'esercizio commerciale che, all'arrivo degli agenti, era già chiuso; indagini in corso per identificare i partecipanti agli scontri.

Un tifoso del Chelsea ferito la sera prima della partita

I supporter di Napoli e Chelsea erano già entrati in contatto la sera prima della partita, martedì 27 gennaio, quando alcuni tifosi londinesi erano stati accerchiati da un nutrito gruppo di tifosi partenopei, nella zona di Santa Maria la Nova, in centro storico. Impauriti, i tifosi inglesi hanno iniziato a scappare, ma uno di loro è stato raggiunto, agguantato e ferito con un oggetto appuntito a un gluteo.