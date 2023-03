Ucciso e buttato in mare a Torre Annunziata, identità confermata: è un 46enne di Gragnano Identificato il corpo ritrovato in mare a Torre Annunziata: si tratta del 46enne di Gragnano Sisto De Angelis, sarebbe stato strangolato.

A cura di Nico Falco

È stata confermata l'identità dell'uomo rinvenuto cadavere nei giorni scorsi nel mare di Torre Annunziata, in provincia di Napoli: si tratta del 46enne Sisto De Angelis, residente a Gragnano, con precedenti per furto, truffa e rapina. L'uomo sarebbe stato ucciso: dal primo esame, effettuato dopo il ritrovamento del cadavere, erano emersi dei segni di colluttazione sulle braccia, l'autopsia avrebbe confermato l'ipotesi dell'omicidio.

La causa del decesso, come anticipa il Mattino, sarebbe stata lo strangolamento: l'uomo sarebbe stato quindi soffocato, probabilmente durante una colluttazione, e il corpo ormai senza vita sarebbe stato gettato in mare con un peso fissato al collo nel tentativo di nasconderlo. L'omicidio potrebbe essere avvenuto in un luogo diverso da quello del ritrovamento, anche molto distante. Il cadavere era stato notato da un passante lo scorso 26 settembre nei pressi della spiaggia "Sette Scogliere", in località Rovignano. Era stato probabilmente spinto verso la riva dalle mareggiate ed era quindi diventato visibile perché in quel punto l'acqua è meno profonda.

Dai rilievi era emerso il particolare della corda al collo, fissata con un masso, e la prima ispezione aveva rivelato la presenza dei segni da colluttazione alle braccia e alla testa. Sul corpo, che probabilmente era rimasto in acqua pochi giorni, non c'erano documenti. Un indizio sull'identità era arrivata da un tatuaggio sul polso, due lettere M. Sulla vicenda la Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Giuliano Schioppi) aveva avviato un fascicolo per omicidio, delegando le indagini ai carabinieri della Compagnia locale.