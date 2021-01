in foto: Immagine di repertorio

C'è un arresto per l'omicidio di Salvatore Palombo, l'uomo di 44 anni ucciso a coltellate nella serata di ieri a Casola di Napoli, nella provincia partenopea: si tratta del cognato, Umberto Longobardi, anch'egli 44enne, arrestato dai carabinieri poco dopo il delitto. Stando a quanto hanno rilevato le indagini dei militari dell'Arma della stazione di Castellammare di Stabia, coadiuvati da quelli della stazione di Gragnano, l'omicidio del Palombo sarebbe maturato nell'ambito di dissidi famigliari: la lite tra i due uomini sarebbe maturata a causa di presunte avances che il 44enne avrebbe rivolto alla nipote del Longobardi che, al culmine dell'alterco, ha colpito il cognato con diversi fendenti.

L'omicidio di Salvatore Palombo a Casola di Napoli

La lite è scoppiata, come detto, nella serata di ieri, tra le scale del condominio nel quale viveva la vittima, davanti ai vicini che sono stati allarmati delle urla e hanno assistito, attoniti, alla scena: a causare il raptus omicida di Longobardi, quindi, la gelosia e le presunte avances di Palombo alla nipote. Al culmine della lite, il 44enne ha colpito il cognato con diversi fendenti allo stomaco, lasciandolo in una pozza di sangue. Salvatore Palombo è stato soccorso da un terzo uomo, probabilmente un vicino di casa o un parente, che lo ha portato di corsa al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove il 44enne è purtroppo arrivato già privo di vita: troppo il sangue perso a causa delle coltellate riportate. Le indagini dei carabinieri e della Procura di Torre Annunziata – che proseguono per fare maggiore chiarezza sull'accaduto – hanno portato all'arresto del cognato.