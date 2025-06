video suggerito

Antonio Di Gennaro ucciso a Quarto, il corpo nascosto nella cassapanca in terrazzo: fermati i due figli Il cadavere del 72enne ritrovato in una cassapanca nella casa dei due fratelli. La compagna ne aveva denunciato la scomparsa martedì. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Avrebbero ucciso il padre 72enne, il cui cadavere è stato poi ritrovato nascosto in una cassapanca sul terrazzo di casa. La vittima è Antonio Di Gennaro: avrebbe compiuto 73 anni il 30 luglio prossimo. Fermati dai carabinieri due fratelli a Quarto, nell'area nord di Napoli, figli della vittima, incensurati, rispettivamente di 34 e 42 anni. I due sono fortemente sospettati del reato di omicidio in danno del proprio padre, 72enne. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della Tenenza di Quarto e della compagnia di Pozzuoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli.

L'anziano genitore, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato prima narcotizzato e poi soffocato.

La compagna aveva denunciato la scomparsa il 3 giugno

Tutto è partito dalla denuncia della compagna convivente dell’uomo, la quale, nella serata di ieri, giovedì 5 giugno 2025, si sarebbe recata in caserma per denunciarne la scomparsa avvenuta martedì 3 giugno scorso. I militari dell'Arma hanno avviato subito le ricerche del 72enne. I carabinieri hanno approfondito la vicenda, conducendo accurate indagini nell'abitazione dell'uomo, alla ricerca di eventuali indizi che potessero aiutare a localizzarlo.

Il corpo del 72enne nascosto in un baule sul terrazzo

Poi sono andati nella casa dei figli, in via Cicori, al centro di Quarto, poco distante dalla Chiesa di Santa Maria e dal Comune. Proprio qui, durante la perquisizione domiciliare, è avvenuta la macabra scoperta. I militari hanno rivenuto il cadavere dell’uomo. Il corpo senza vita del 71enne era stato nascosto in una cassapanca sulla terrazza di casa dei fermati. A quel punto, per i due fratelli è scattato il fermo. I carabinieri di Quarto li hanno presi e portati in caserma. Sono gravemente indiziati dell'omicidio dell'anziano genitore. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno che ha disposto il sequestro della salma che potrebbe essere sottoposta all'esame autoptico nei prossimi giorni.