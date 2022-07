Uccise per gelosia il compagno della madre a Bacoli, condannato a 16 anni Condannato a 16 anni Danilo Illiano per l’omicidio del compagno della madre, Luciano Caronte, a Bacoli (Napoli): lo avrebbe ucciso per gelosia.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È stato condannato a 16 anni di reclusione Danilo Illiano, il 31enne di Bacoli ritenuto colpevole dell'omicidio Luciano Caronte, il geometra 60enne trovato in fin di vita in un'abitazione del centro storico della cittadina del Napoletano l'11 gennaio 2021; avrebbe accoltellato l'uomo al petto perché morbosamente geloso della propria madre, di cui la vittima era il compagno. Al giovane è stato riconosciuto il vizio parziale di mente, è stato disposto il ricovero per 3 anni in una csaa di cura.

La sentenza è stata pronunciata dalla Terza Sezione della Corte di Assise di Napoli, che ha riconosciuto anche una provvisionale di 50mila euro ciascuna alle figlie della vittima, che si sono costituite parte civile nel processo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Caronte, che aveva da anni una relazione con la madre di Illiano, si stava prendendo cura della donna e del figlio; la sua presenza aveva però scatenato una gelosia morbosa da parte del ragazzo che aveva già portato a diversi litigi.

Il corpo di Caronte fu rinvenuto dai carabinieri a seguito di una telefonata anonima. Nell'abitazione di via Roma c'era soltanto l'uomo, agonizzante, con una profonda ferita al petto; il sessantenne morì poco, durante le operazioni di rianimazione da parte del personale sanitario intervenuto sul posto. Le indagini, affidate ai militari, erano state coordinate dal procuratore aggiunto Barbara Aprea e dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone (IV sezione "Fasce deboli" della Procura di Napoli); i sospetti si erano concentrati sul 31enne, per il quale era scattato il fermo per omicidio nella notte con successiva traduzione nel carcere di Poggioreale.