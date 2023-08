Uccisa a coltellate, Anna Scala aveva denunciato due volte l’ex. Lutto cittadino per i funerali La 56enne aveva troncato da qualche mese la relazione con il pescivendolo 54enne Salvatore Ferraiuolo. Dopo l’autopsia verranno fissate le esequie.

A cura di Nico Falco

Anna Scala e Salvatore Ferraiuolo

Anna Scala, la 56enne estetista e parrucchiera uccisa ieri mattina a Piano di Sorrento, aveva denunciato per stalking due volte l'ex compagno, attualmente sottoposto a fermo per omicidio premeditato: la prima il 24 luglio 2023, ai carabinieri di Massa Lubrense, e la seconda il giorno successivo a quelli di Piano di Sorrento. Particolare che emerge dagli accertamenti sul femminicidio avvenuto ieri in un garage condominiale di via San Massimo, nei pressi delle palazzine popolari; il provvedimento per l'uomo, il 54enne Salvatore Ferraiuolo, è scattato in serata.

L'omicidio premeditato e la cattura dell'ex compagno

L'allarme era stato lanciato da alcuni residenti di via San Massimo, che avevano sentito delle urla provenire dal garage e, un attimo dopo, avevano visto un uomo scappare su uno scooter scuro. Dentro, nell'oscurità, l'orrore: Anna Scala era stata aggredita mentre prendeva le buste della spesa e accoltellata, il suo corpo ormai senza vita giaceva nel cofano dell'automobile.

Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Sorrento e del Gruppo di Torre Annunziata e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, si sono dirette dai primi momenti verso il 54enne. Lo hanno cercato ma di lui non c'era traccia. Lo hanno scovato qualche ora dopo ai Colli di Fontanelle a Sant'Agnello, nella stessa zona è stato rinvenuto anche lo scooter. Il coltello, invece, era stato trovato durante i sopralluoghi nei pressi del garage, insieme a un cappellino che l'assassino aveva perso nella fuga.

Anna Scala aveva denunciato Ferraiuolo dopo aver interrotto la loro relazione

L'uomo, di professione pescivendolo, aveva convissuto con la vittima per circa 15 anni; qualche mese fa la donna aveva deciso di troncare i rapporti ed era tornata a vivere dai genitori, i motivi sarebbero nei comportamenti violenti e nei soprusi subiti durante la relazione. È verosimile che ieri Ferraiuolo si fosse appostato nelle vicinanze di via San Massimo, per raggiungere la 56enne nel garage. L'uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale in attesa dell'udienza di convalida.

Lutto cittadino nel giorno dei funerali di Anna Scala

In queste ore dovrebbe essere conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo della donna. Una volta espletati gli esami, il magistrato potrà dare il via libera per la restituzione della salma ai familiari. La data delle esequie non è stata ancora fissata. Giuseppe Aiello, sindaco di Vico Equense, cittadina di cui era originaria Anna Scala, ha annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.