Uccide la moglie in Romania e scappa in Italia col figlio calciatore, arrestato nel Casertano L’uomo, un 30enne rumeno, è stato arrestato dai carabinieri questa mattina a San Cipriano d’Aversa. Contro di lui un mandato di cattura europeo.

A cura di Pierluigi Frattasi

È accusato di aver ucciso la moglie in Romania il 2 marzo scorso, prima di scappare in Italia col figlio, promessa del calcio in erba. Ma è stato arrestato dai carabinieri stamattina a San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta. Si tratta di un 30 enne rumeno, A. R. C., nato nel 1992, e domiciliato nel comune casertano, nei cui confronti era stato spiccato un mandato di cattura europeo. L’uomo, nel corso delle concitate fasi investigative, si è consegnato questa mattina presso la locale Stazione dei Carabinieri, che lo hanno arrestato. Per tutto questo periodo ha vissuto tranquillamente nel paese della provincia di Caserta, probabilmente conducendo una vita normale, senza dare sospetti ai suoi vicini di casa.

Era ricercato da sei mesi poiché ritenuto responsabile dell’omicidio della consorte, commesso il 2 marzo scorso in Romania, da dove era partito per l’Italia portando con se il figlio minore, giovane promessa del calcio locale. Le indagini degli investigatori in tutto questo tempo non si sono mai fermate e sono proseguite, anzi, a ritmo serrato. Con il passare dei giorni il cerchio attorno al ricercato si è stretto sempre di più. L'uomo deve essersi sentito braccato, fino a quando ha deciso di recarsi nella caserma dei carabinieri, per spiegare la sua situazione.

Dopo essere stato arrestato dai militari dell'Arma, il 30enne rumeno è stato, quindi, accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove si trova attualmente a disposizione della competente autorità giudiziaria.