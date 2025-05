video suggerito

Turisti tedeschi cadono durante un'escursione in Costiera Amalfitana: grave una donna, soccorsa con l'eliambulanza Due turisti tedeschi sono stati soccorsi nella notte nella Valle delle Ferriere dopo un grave infortunio. Una donna è stata trasportata in ospedale con l'eliambulanza.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura in Costiera Amalfitana per due turisti tedeschi – un uomo e una donna – impegnati in una escursione nella Valle delle Ferriere: mentre percorrevano un sentiero, i due sono caduti e hanno subito un grave infortunio. L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri, lunedì 5 maggio: sono stati i carabinieri della compagnia di Amalfi ad allertare il Corpo del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania affinché si procedesse alle ricerche dei due turisti tedeschi. Sul posto, in località Ficanoce, sono pertanto intervenute le squadre del CNSAS, unitamente alla Protezione Civile di Amalfi, al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, al 118 e ai vigili del fuoco.

Con non poche difficoltà, soltanto durante la notte, i turisti sono stati individuati dai soccorritori che, facendosi strada tra la fitta vegetazione, sono riusciti a raggiungere i malcapitati e a prestare i primi soccorsi: le condizioni della donna, in particolare, sono apparse subito gravi. Nel frattempo, l'elisoccorso del 118, nonostante le avverse condizioni meteo, è riuscito ad avvicinarsi alla zona e a far sbarcare l'equipe medica, che ha stabilizzato le condizioni della donna, che è stata poi trasferita grazie a un verricello nell'area designata al decollo dell'eliambulanza, con la quale è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo, invece, è stato affidato alle cure di un'ambulanza che era in attesa in strada.