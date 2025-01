Tumori, il digiuno intermittente aiuta l’immunoterapia: la ricerca del Pascale di Napoli

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

L'Istituto Nazionale Tumore di Napoli, l'ospedale Pascale, lavora costantemente per migliorare le cure ai suoi pazienti oncologici. In questa ottica, il ricercatore del Pascale Vincenzo Quagliariello, ha firmato uno studio – pubblicato sulla rivista specializzata Nature Communication e classificatosi primo al Premio Aiace – che dimostra come digiunare più volte a settimana possa aiutare l'immunoterapia, riducendo anche la tossicità per il cuore. La ricerca ha rivelato, nello specifico, come il digiuno intermittente favorisca l'attività antitumorale degli inibitori dei checkpoint immunitari, riducendone la cardiotossicità.

"Gli inibitori dei checkpoint immunitari stanno rivoluzionando la terapia oncologica internazionale, con effetti significativi su diversi tipi di tumore. Tuttavia, essi causano effetti collaterali che vanno dai disturbi endocrini autoimmuni ad un aumento del rischio di aterosclerosi ad una, seppur rara, grave cardiotossicità (miocardite)" ha spiegato Vincenzo Quagliariello.

"La dieta mima digiuno, o a intermittenza – spiega ancora Quagliariello – sta emergendo come promettente potenziatore di un'ampia gamma di terapie contro il cancro, inclusa l'immunoterapia. In questo studio, la dieta mima digiuno è capace di aumentare significativamente l’attività antitumorale dell’immunoterapia in modelli di melanoma e del cancro al polmone. Ancora più importante, la dieta mima digiuno è capace di ridurre la fibrosi, la necrosi e l’ipertrofia cardiaca causate dagli inibitori dei checkpoint immunitari. Inoltre, la dieta mima digiuno è capace di ridurre la miocardite e l’infiammazione cardiaca e sistemica".