Truffe sui fondi per i migranti, 17 indagati a Caserta per progetti da 6 milioni di euro Chiuse le indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere: 17 indagati nell'inchiesta sui progetti per l'integrazione dei migranti a Caserta.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Truffa, estorsione, falso: sono i reati contestati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) a 17 persone, nell'ambito di una indagine sugli affidamenti da parte del Comune di Caserta dei progetti da 6 milioni di euro per l'integrazione di migranti nella città capoluogo; nel registro degli indagati figurano l'ex dipendente comunale Matteo Palmisani, suor Rita Giarretta, legale rappresentante della congregazione delle Suore Orsoline, e diversi esponenti del centro sociale Ex Canapificio di Caserta, tra le principali associazioni del territorio attive nell'accoglienza, nell'assistenza e nell'integrazione dei migranti, anche attraverso sportelli dedicati e progetti di inclusione.

L'indagine sul finanziamento da 6 milioni di euro

Le indagini, che riguardano gli anni 2017-2018, sono partite dalla denuncia di un ex operatore ghanese del Centro sociale Ex Canapificio, che era stato licenziato e successivamente anche denunciato perché si era appropriato di beni del centro. In quel periodo l'ex Canapificio e la comunità Casa di Rut di suor Rita Giarretta gestivano lo Sprar (oggi noto come Siprimi), ovvero la rete di progetti dedicata ai migranti richiedenti asilo che mira all'integrazione sociale e lavorativa attraverso corsi di formazione, di lingua italiana e la frequentazione di istituti scolastici.

Secondo la Procura (procuratore Pierpaolo Bruni, sostituto titolare delle indagini Anna Ida Capone) le due associazioni, che si erano aggiudicate progetti da 6 milioni di euro, avevano ottenuto il finanziamento per il triennio 2017/2019 relativo allo Sprar presentando documentazione falsa; in queste procedure avrebbe avuto un ruolo di rilievo l'ex dipendente comunale Palmisani.

L'ex Canapificio: "Noi estranei alle accuse"

Il Centro Sociale Ex Canapificio ha commentato con una nota stampa l'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere che vede indagati diversi suoi rappresentanti. "Siamo sereni e consapevoli di poter dimostrare la nostra estraneità alle ipotesi di reato infamanti che ci vengono addebitate", si legge.

"Le indagini si sono chiuse il 30 settembre 2019 e il 24 ottobre scorso ci è stata notificata la chiusura di quelle indagini – prosegue la nota dell'associazione – Siamo orgogliosi della comunità solidale e inclusiva che abbiamo avuto l'onore di contribuire a costruire in questo Paese e in questa città. Un impegno a cui non verremo meno, a cui continueremo a dedicarci con la nostra passione, col nostro solito slancio, con la nostra caparbietà".