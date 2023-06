Truffe societarie da milioni di euro in Polonia, latitante scovato in un casolare a Marigliano Un latitante 66enne, ricercato per frodi fiscali da milioni di euro in Polonia, è stato arrestato dai carabinieri a Marigliano: si nascondeva in un casolare.

A cura di Nico Falco

Si è conclusa a Marigliano, in provincia di Napoli, la fuga di Umberto Palma, 66enne napoletano, ricercato per una serie di frodi fiscali per milioni di euro commesse attraverso "cartiere", azienda fantasma usate generalmente per emettere fatture per operazioni inesistenti e per riciclare denaro illecito. L'uomo, latitante da circa un mese, è stato scovato in un casolare dai carabinieri della Quarta sezione del Nucleo Investigativo, che nelle scorse settimane hanno monitorato anche le tracce lasciate sul web. Si tratta del 33esimo latitante arrestato nell'ultimo triennio.

Palma era stato raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso nel maggio scorso dall'autorità giudiziaria polacca, ritenuto gravemente indiziato di riciclaggio e associazione a delinquere finalizzata alla truffa in Polonia. Il 66enne, però, era riuscito ad evitare le manette. Probabile che avesse lasciato la Polonia, possibile che avesse trovato rifugio a Napoli. I militari, in stretta sinergia col servizio di cooperazione internazionale di Polizia, avevano quindi cominciato a monitorare le schede anagrafiche e web per scavare nella sua vita privata, ricostruendo i contatti e lavorando sui possibili spostamenti, tenendo sotto controllo i suoi affetti per individuare i possibili appoggi durante la latitanza.

Le indagini hanno portato a Marigliano, nella provincia nord di Napoli, e il cerchio si è ristretto fino a individuare il possibile nascondiglio: un casolare di campagna. Palma è stato sorpreso dai carabinieri mentre dormiva, non ha opposto resistenza e non ha tentato la fuga. Ammanettato, l'uomo è stato arrestato ed è ora in carcere in attesa dell'estradizione.