Trovato morto Daniele Scotto Rosato, finanziere di 30 anni, scomparso in mare a Bacoli mentre andava in canoa

Il maresciallo della Guardia di Finanza era disperso dal pomeriggio di ieri, quando era uscito in canoa nel mare di Bacoli. Il suo corpo è stato trovato, purtroppo, nel mattinata di oggi.

Si sono spente questa mattina le speranze di trovare ancora in vita Daniele Scotto Rosato, 30 anni, disperso dal pomeriggio di ieri, giovedì 2 ottobre, quando era uscito in canoa nelle acque di Bacoli, in provincia di Napoli. Purtroppo, il cadavere di Scotto Rosato, maresciallo della Guardi di Finanza in servizio al Nord, ma originario proprio di Bacoli, è stato rinvenuto dalla Capitaneria di Porto nella mattinata odierna, in una insenatura di Capo Miseno, a pochi metri dalla canoa con la quale ieri era uscito in mare. Restano da chiarire, ore, le precise cause della morte; non si esclude che il 30enne possa essere stato sorpreso dalle cattive condizioni del mare a causa del forte vento.

Il cordoglio del sindaco di Bacoli

Sulla morte di Daniele Scotto Rosato è intervenuto Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, città teatro della tragedia nonché, come detto, terra d'origine del giovane finanziere. "Ho appreso con profondo dolore della morte in mare del Maresciallo della Guardia di Finanza, Daniele Scotto Rosato, 30 anni, giovane figlio di Bacoli. Il ritrovamento del suo corpo, senza vita, ha lasciato sgomenta l’intera comunità bacolese" ha scritto il sindaco su Facebook.

"Abbraccio la famiglia – prosegue il primo cittadini bacolese – molto conosciuta e stimata nel nostro paese. Porgo loro le più sentite condoglianze da parte dell’intera comunità. Ci stringiamo al dolore della Guardia di Finanza, ringraziando quanti si sono prodigati dal pomeriggio di ieri, e fino a notte fonda, per trovarlo in mare. È un grave lutto che ha travolto tutta la città".