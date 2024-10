video suggerito

Trova un portafoglio con un migliaio di euro all'interno e lo restituisce: il bel gesto a Procida Un tassista procidano ha trovato un portafoglio con all'interno un migliaio di euro in contanti, ma non ha esitato: ha trovato un numero di telefono e lo ha restituito al legittimo proprietario.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha trovato un portafoglio con un migliaio di euro all'interno: ma non ha esitato un attimo, e lo ha restituito al suo proprietario. La bella vicenda arriva da Procida, e vede come protagonista un tassista della splendida isola al largo di Ischia, nel cuore del Golfo di Napoli. La vicenda è stata raccontata da TgProcida. Il bel gesto ha così valicato i confini isolani e si è rapidamente diffusa anche sul continente attraverso la Rete, rimarcando ulteriormente il cuore onesto di chi lavora ogni giorno.

Tutto è accaduto attorno alla mezzanotte di sabato scorso, all'altezza della panetteria che si trova su via Vittorio Emanuele. Qui, un giovane tassista procidano di nome Fabrizio, ha notato per terra tra i basoli e nell'oscurità della notte, un portafoglio. A quel punto, il giovane ha accosta e parcheggiato il suo taxi, quindi è sceso dalla vettura per rendersi conto che sì, fosse proprio un portafoglio, e raccoglierlo per poi controllare se all'interno vi fossero i documenti da cui risalire al proprietario. Dentro, oltre ai documenti, c'era anche un migliaio di euro in contanti: ma il tassista non ci ha pensato due volte, ed è riuscito a trovare un numero di telefono con il quale risalire al proprietario del portafoglio che, poco dopo, ha potuto recuperare il tutto, perso probabilmente mentre era in strada e del cui destino si era forse già rassegnato. Tutto è bene quel che finisce bene: e la storia del tassista in poche ore ha fatto subito il giro dell'isola prima e della Rete poi.