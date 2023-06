Trova un marsupio in strada con 900 euro e 6mila euro di gioielli: lo restituisce al proprietario È accaduto nella serata di ieri a Santa Maria a Vico, nella provincia di Caserta. L’uomo che ha trovato il borsello, dimenticato su una panchina, lo ha portato ai carabinieri, che hanno rintracciato il proprietario.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Non credeva ai suoi occhi quando, in quel borsello trovato per strada, ha visto che c'erano 900 euro in contenti e oggetti preziosi e gioielli per un valore di circa 6mila euro. Nella serata di ieri, mercoledì 7 giugno, a Santa Maria a Vico, nella provincia di Caserta, un uomo ha notato un marsupio abbandonato su una panchina nella centralissima piazza Roma; quando lo ha aperto, la scoperta. I contanti da una parte, gli oggetti preziosi, quasi tutti in oro, avvolti singolarmente in bustine di carta. All'interno non vi erano documenti e così, l'uomo ha portato il marsupio ai carabinieri.

Il marsupio dimenticato da un gioielliere sulla panchina

I militari hanno esaminato il materiale e hanno scoperto che, su una delle bustine, vi erano scritti un nome e un numero di telefono, che hanno prontamente contattato. A rispondere ai carabinieri è stata una donna, che ha riferito che, quella mattina, aveva consegnato i contati e i monili – che necessitavano di riparazioni – al proprietario di una gioielleria di Maddaloni, sempre nel Casertano.

A quel punto, i carabinieri hanno contattato il gioielliere e sono venuti a capo della vicenda. Nel pomeriggio, come rivelato dal gioielliere stesso, l'uomo si era recato in piazza Roma dove, a causa di un momento di distrazione, aveva dimenticato il borsello con il prezioso contenuto proprio su quella panchina sul quale, qualche ora più tardi, era stato ritrovato dal passante. Il gioielliere, felicissimo per il ritrovamento, si è recato in caserma a recuperare il marsupio.