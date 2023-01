Trova un borsello in strada, ma dentro ci sono una pistola e proiettili: arriva la polizia Un uomo ha trovato un borsello in strada a Chiaia, ma all’interno c’erano solo una pistola e diversi proiettili. Sul posto la polizia per i rilievi del caso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha trovato un borsello in strada, ma quando lo ha aperto ha scoperto che al suo interno vi fossero una pistola e diversi proiettili, chiamando così la polizia. La vicenda è avvenuta in via Arco Mirelli, all'angolo con il corso Vittorio Emanuele di Napoli: l'uomo, spaventato dalla scoperta inattesa, ha chiamato subito gli agenti che sono arrivati sul posto, constatando che pistola e proiettili erano armi reali ed ha dunque sequestrato il tutto, tranquillizzando poi l'uomo che aveva trovato per caso il borsello in strada.

L'inatteso ritrovamento

Tutto è accaduto nella mattinata di oggi, su via Arco Mirelli, all'incrocio con il corso Vittorio Emanuele di Napoli, nel cuore del quartiere di Chiaia. Qui un uomo ha notato un borsello abbandonato per terra e lo ha raccolto. L'uomo, forse pensando di poter trovare documenti utili a rintracciare il proprietario, lo ha così aperto, ma a sorpresa all'interno non vi erano né portafogli né altro che potesse identificare la persona che lo aveva smarrito. Bensì, all'interno ha trovato un'arma da fuoco e svariati proiettili.

I poliziotti sequestrano arma, borsello e proiettili

Spaventato dall'imprevista scoperta, l'uomo ha chiamato immediatamente la polizia, spiegando cosa fosse appena accaduto. Sul posto, è giunta immediatamente una volante, che ha preso in consegna il borsello e raccolto la testimonianza dell'uomo. Dai controlli, è emerso che la pistola fosse un modello BBM calibro 8, con canna modificata, mentre le sei cartucce erano 6.35 di calibro. Pistola e proiettili, così come il borsello sono stati sequestrati: ora gli agenti cercheranno di capire se si tratti di un'arma rubata oppure se sia stata davvero "smarrita" dal legittimo proprietario.