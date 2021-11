Trova per strada un portafogli pieno e lo restituisce: il bel gesto a Torre Annunziata L’uomo ha utilizzato i social network per trovare il legittimo proprietario del portafogli, e alla fine ci è riuscito.

A cura di Valerio Papadia

La foto del portafogli ritrovato (dal gruppo Facebook "Segnaliamo cosa (non) va a Torre Annunziata")

Ha trovato un portafogli pieno di soldi mentre passeggiava per strada e, grazie ai documenti del proprietario che vi ha trovato all'interno, ha pensato di ricorrere ai social network per rintracciarlo, riuscendoci: il bel gesto, che sul web non è passato di certo inosservato, a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli. Gennaro, il protagonista della storia, come detto ha trovato il portafogli mentre camminava per strada nella città oplontina: nella speranza di ritrovare il legittimo proprietario, l'uomo ha così fatto ricorso ai social network, e in particolare al gruppo Facebook "Segnaliamo cosa (non) va a Torre Annunziata", che conta oltre 10mila membri, nella speranza di rintracciare il proprietario del portafogli.

Gennaro ha così pubblicato una foto nella quale si vede anche la patente dello sbadato proprietario del portafogli, scrivendo: "Buongiorno a tutti… poco fa ho trovato questo portafogli zona bar delle palme con documenti carte e contanti… il signore come si vede dalla foto si chiama… mi contatti".

In pochissimo tempo, il post di Gennaro ha collezionato centinaia di like, condivisioni e commenti, nei quali i suoi concittadini si complimentano per l'onestà e il bel gesto. Tra i tanti messaggi di commento anche quello di chi, evidentemente, conosce l'epilogo della storia. Un uomo infatti ha scritto: "Grazie per quello che hai fatto… so che hai restituito tutto (soldi compresi) e questo ti fa onore. Dovrebbe essere un atto normale .. ma oggi non posso che annoverarti tra le persone perbene e ricordarmi di te".