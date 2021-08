Trova bancomat smarrito col pin e preleva 1.200 euro, incastrato dalle telecamere nell’Avellinese Un 50enne di Avellino, pregiudicato, è stato denunciato dai carabinieri per indebito utilizzo di carte di credito: aveva trovato una tessera bancomat smarrita e, accorgendosi che accanto c’era anche appuntato il codice segreto, l’aveva usata per prelevare 1.200 euro allo stesso sportello bancomat. L’uomo individuato grazie alle telecamere dell’Atm.

A cura di Nico Falco

Il primo consiglio degli istituti di credito, al momento di consegnare carte di credito e bancomat, è di non custodire insieme la scheda e il codice segreto. Il motivo è semplice: in caso di smarrimento, o di furto, chi trova la carta può prelevare senza problemi al primo sportello Atm. Lo ha imparato, a sue spese, un uomo di Mercogliano, in provincia di Avellino, che dopo aver perso la carta bancomat si è visto scomparire ben 1.200 euro dal proprio conto corrente in poche ore.

Il responsabile è stato individuato dai carabinieri della stazione di Mercogliano; si tratta di un 50enne, ritenuto responsabile di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento; l'uomo, pregiudicato, è stato denunciato a piede libero. I militari sono arrivati a lui grazie alle immagini della videosorveglianza dell'istituto di credito dove era stata utilizzata la carta, entrambi ad Avellino; i prelievi erano stati effettuati nel giro di poche ore allo stesso sportello, in totale il 50enne aveva preso 1.200 euro dal conto della vittima.

Le indagini erano state avviate in seguito alla denuncia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'uomo aveva trovato la carta bancomat smarrita e si era accorto che c'era anche il codice segreto appuntato. Ovvero: aveva tutto il necessario per prelevare denaro dal conto dello sconosciuto malcapitato. E lui ne aveva approfittato, probabilmente senza pensare che gli sportelli Atm, per motivi di sicurezza, sono dotati di telecamere interne che restano attive durante le operazioni e registrano il volto dell'utilizzatore. Il 50enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Avellino.