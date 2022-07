Troppo caldo, a Marcianise il mercato settimanale si fa anche di lunedì sera Caldo record a Marcianise, il sindaco Velardi corre ai ripari: mercatino settimanale anche di lunedì sera. “Per ora un esperimento, ma delibera già pronta”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Troppo caldo a Marcianise, in provincia di Caserta. E così il sindaco Antonello Velardi è corso ai ripari: a partire da lunedì prossimo e fino al termine del mese di settembre, il mercato si svolgerà anche di lunedì sera, dalle 18 alle 23, in aggiunga al classico mercato settimanale del venerdì mattina. Un modo, insomma, per consentire di partecipare anche di sera all'appuntamento settimanale con la fiera cittadina, sempre tanto affollata.

"La fiera si terrà anch'essa nell'ampio spazio di via Luigi Fuccia che sarà ovviamente adeguatamente illuminato", ha spiegato il sindaco Velardi, aggiungendo che "la delibera è stata approvata in giunta, dopo una prima interlocuzione informale con gli ambulanti e gli operatori del settore che si sono detti entusiasti del progetto". Decisione che Velardi assicura presa a livello collegiale, dopo aver sentito tutte le commissioni consiliari: "la dimostrazione che le scelte sensate, ed utili per la gente, non conoscono colori e schieramenti".

Iniziativa che è partita dalla consigliera Paola Foglia e poi subito condivisa da tutto il consiglio comunale di Marcianise, che ha varato la delibera. "Gli uffici comunali si stanno ora organizzando per fornire il doveroso supporto: faccenda non proprio semplice, perché siamo nel periodo delle ferie", ha aggiunto ancora Velardi. L'esperimento partirà lunedì prossimo, il 25 luglio, e durerà fino al termine di settembre. Un mercato "suppletivo" che dunque, soprattutto per gli anziani sarà una boccata d'aria fresca, in tutti i sensi. Negli ultimi giorni infatti il caldo ha raggiunto punte record a Marcianise: fino a 35 gradi nelle ore più calde e con un'umidità particolarmente elevata.