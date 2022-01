Troppi casi Covid, rinviata la cerimonia d’apertura di Procida Capitale della Cultura 2022 Rinviata in primavera la cerimonia d’apertura per Procida Capitale della Cultura 2022: troppi casi Covid e rischio assembramenti. “Scelta giusta e rispettosa”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rinviata in primavera la cerimonia di apertura di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, prevista per il 22 gennaio. Si recupererà in primavera, ma nel frattempo dal 14 gennaio l'anno di Procida inizierà regolarmente. Il rinvio è stato disposto a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19 e per evitare rischi di assembramenti. Niente cerimonia, dunque, almeno per il momento: non c'è ancora una data certa per il recupero, ma si farà con ogni probabilità in primavera, tra un paio di mesi.

Il direttore di Procida 2022 Agostino Riitano ha parlato di scelta "giusta e rispettosa", visto l'enorme aumento dei casi di questi giorni, assicurando che il lavoro di questi mesi non sarà comunque vano, e che il programma non subirà modifiche. Il rinvio, anzi, permetterà di utilizzare "al meglio le prossime settimane". Anche il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, si è detto fiducioso e sicuro di poter recuperare al meglio la cerimonia per le prossime settimane. Il programma del 22 gennaio prevedeva inizialmente un evento che partisse dalla terraferma e arrivasse poi sull'isola di Procida attraverso spettacoli pirotecnici, sfilate e performance teatrali di vario tipo. Ma l'emergenza Covid ha fermato tutto, almeno per il momento: il contagio anche sull'isola di Procida, corre veloce. Al 31 dicembre, coma da ultimo aggiornamento della Protezione Civile isolana, sono 59 le persone contagiate sull'isola, con altre 34 persone in attesa di responso dei tamponi. Per fortuna non ci sono ospedalizzati al momento: tutti i positivi si trovano in isolamento domiciliare nelle rispettive abitazioni.