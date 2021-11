Troppi casi Covid, a Marina di Camerota chiuse le scuole e il palazzetto dello sport Chiuse le scuole di Marina di Camerota, assieme al palazzetto dello sport: lo ha deciso l’amministrazione comunale dopo i tanti casi positivi in città. Il sindaco Mario Salvatore Scarpitta: “Continuiamo a rispettare le norme anti covid in vigore”. Si teme un nuovo cluster, ma la situazione resta al momento sotto controllo.

Scuole chiuse a Marina di Camerota, assieme al palazzetto dello sport: troppi i casi di Covid nella frazione del comune cilentano, tanto che il sindaco Mario Salvatore Scarpitta è corso ai ripari. La situazione resta sotto controllo, ma contestualmente si cerca di arginare la diffusione del contagio in ogni modo. Le scuole resteranno chiuse di fatto per l'intera settimana: lo ha deciso il sindaco Scarpitta con apposita ordinanza, con la quale ha disposto anche la chiusura del palazzetto dello sport. L'annuncio è arrivato nella tarda serata di ieri, lunedì 8 novembre, con una nota dello stesso comune di Camerota:

Dopo il riscontro di alcuni casi positivi alla frazione Marina (persone che si sono sottoposte volontariamente a test antigenico) il sindaco ha disposto la chiusura del palazzetto dello sport.Di concerto con la dirigente scolastica, si è deciso di sospendere l’attività didattica da domani, martedì, a venerdì, per le scuole di ogni ordine e grado della frazione Marina. Si prega di continuare a rispettare le norme anticovid in vigore.

Non è la prima città che opta per la serrata delle scuole per l'aumentare dei casi di Covid: in Irpinia, chiusi gli istituti a Montecalvo Irpino ed a Cervinara, dove si registra il cluster maggiore con oltre cento casi positivi in seguito ad una festa. Quest'ultimo è stato anche il primo comune a varare una sorta di mini-lockdown, con scuole chiuse ma anche parchi, cimitero e perfino piazze dove è vietato sostare per evitare pericolosi assembramenti. In tutta la Campania infatti la curva del contagio continua a salire, e l‘incidenza è doppia rispetto alla media nazionale (3,46% contro 1,7%): fortunatamente, gli ospedali resistono grazie all'oltre 70% dei vaccinati in regione. Preoccupa invece il dato riguardante chi è senza vaccino: sono loro, infatti, a riempire la quasi totalità dei posti letto occupati nei reparti Covid.