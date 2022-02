“Troppe richieste di conoscere donne”, chiude pagina per la comunità ucraina a Napoli e Salerno Il gestore di una pagina dedicata alla comunità ucraina a Napoli e Salerno chiude: invece delle richieste di lavoro arrivavano quelle per conoscere donne.

A cura di Nico Falco

"Scusate, ma la pagina è in fase di chiusura, perché inviano troppe richieste di conoscere donne. Questa era stata una pagina per info ucraini. Mi dispiace". Si congeda così, con un post pubblicato qualche giorno fa su Facebook, la pagina "Comunità Ucraina Napoli Salerno e Province". Motivo sicuramente curioso: evidentemente col tempo chi gestiva la pagina non è riuscito a tenere più testa a richieste "particolari" che arrivavano e ha deciso di tirare i remi in barca.

La pagina è nata nel maggio 2017, in poco meno di cinque anni ha raccolto un migliaia di like. Il numero riportato nelle info riconduce a un dentista con studio nel Napoletano (e l'unica recensione fa appunto notare questo). Al capitolo informazioni viene descritta come "caf , per stranieri ed italiani, pubblicità ed info per ucraini in Italia". A giudicare dai post, non è mai decollata; i messaggi hanno pochissime interazioni, giusto un paio di like o spesso nessuno, ma vertono tutti sullo stesso genere: annunci di offerte e richieste di lavoro dedicate alla comunità ucraina che vive tra le province di Napoli e Salerno, proposte di condividere abitazioni in affitto, intervallati negli ultimi tempi da aggiornamenti sul coronavirus in Ucraina.

Di recente, però, qualcosa deve essere cambiato. Forse il nome della pagina ha cominciato a circolare ma per il motivo sbagliato. E così nella casella di posta sarebbero arrivate valanghe di messaggi, da parte chi ha scambiato quella bacheca virtuale per un gruppo dove conoscere donne. Ulteriori dettagli restano al momento nel mistero: Fanpage.it ha provato a contattare il numero di telefono che compare nella pagina ma senza ottenere risposta.