Tromba marina al largo di Ischia, spettacolo nel golfo di Napoli Tromba marina al largo dell’isola di Ischia (Napoli): uno spettacolo naturale dovuto alle particolare situazione meteo in queste ore che fortunatamente non ha causato danni né a persone né a cose. Il fenomeno atmosferico si è verificato Il fenomeno atmosferico si è verificato poco dopo prima delle ore 13, visibile chiaramente a terra tra Ischia porto e Ischia ponte, al Bagno Starace, sulla spiaggia dei Pescatori (Ischia Porto).

Cos'è una tromba marina? La sua natura non è dissimile dalla più nota tromba d'aria, solo che si sviluppa su uno specchio d'acqua anziché a terra. Nasce quando c'è un cumulo con forti correnti ascensionali; solitamente è meno intensa della tromba terrestre.

La situazione meteo

Sul fronte meteo proprio oggi in Campania inizia ad avvertirsi che l'estate sta finendo: tempo coperto, calo delle temperature e si attende da venerdì un ulteriore apporto di aria fresca di origine polare che farà ulteriormente scendere i termometri, questa volta anche al Sud. Nel corso del weekend l'aria fresca raggiungerà infatti anche il Sud provocando temporali forti sui settori appenninici, sulle zone adiacenti ad essi, ma anche in Puglia e in Campania.