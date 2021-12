Alla Stazione Centrale di Napoli assembramenti con centinaia di passeggeri per un treno guasto Ritardi di 2 ore e folla alla Stazione Garibaldi presa d’assalto per le partenze per le feste. Fs: “Rispettati i protocolli”

A cura di Pierluigi Frattasi

Folla e ressa alla Stazione Centrale di Napoli, dove oggi si sono registrati anche assembramenti con centinaia di persone in attesa dei treni. I passeggeri, infatti, non possono accedere alla banchine fino a quando non viene indicato il binario sul tabellone degli arrivi e delle partenze. Questo però ha determinato affollamenti nell'area d'attesa antistante. E non sono mancate le lamentele da parte degli utenti che hanno protestato a causa degli assembramenti. Una situazione di calca legata anche all'incremento fisiologico dei viaggiatori dovuto al periodo natalizio e in parte ad un guasto ad un treno che ha provocato alcuni ritardi a cascata sull'Alta Velocità, ora in corso di risoluzione, che sta provocando ritardi nelle corse anche di 2 ore.

Le Ferrovie dello Stato: rispettati i protocolli anti-Covid19

Per le Ferrovie dello Stato, tutti i protocolli di sicurezza Covid sono stati rispettati. Il divieto di accedere alle banchine dei treni prima che sia indicato il binario è una procedura consueta, volta ad evitare assembramenti e a far incanalare le persone ai marciapiedi solo in prossimità dell'arrivo dei treni al proprio binario di competenza. D'altra parte, se non esce il numero del binario è anche complicato per i viaggiatori capire dove recarsi di preciso. Per viaggiare a bordo dei treni delle ferrovie, infatti, ci sono rigide regole anti-contagio. Naturalmente è obbligatorio avere il green pass per salire a bordo, mantenere il distanziamento sia mentre si aspetta nell'area di attesa, che sulle banchine, e durante la salita a bordo del convoglio. E indossare sempre la mascherina protettiva, in modo da ridurre al minimo il rischio di possibili contagi.