Treno deraglia per frana, albero cade su auto: decine di interventi nel Casertano per maltempo Decine di interventi dei soccorritori per il maltempo nel Casertano; interrotta la tratta Cassino-Caserta per uno “sviamento” a seguito di frana sui binari.

Sono decine gli interventi dei soccorsi nel Casertano per disagi causati dal maltempo, tra frane, alberi caduti e allagamenti. La circolazione ferroviaria sulla linea Cassino-Caserta è stata temporaneamente sospesa al seguito dello "sviamento": un treno regionale è deragliato ed è rimasto bloccato per una frana che aveva trasportato sui binari fango e alberi.

Non si registrano feriti, per i passeggeri è stato disposto il trasbordo in un altro treno e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare i binari e consentire il ripristino della circolazione. La circolazione è stata sospesa alle 18:25.

Maltempo, decine di interventi nel Casertano

A Caserta il maltempo ha provocato la caduta di due grossi alberi, uno in via piazza Duomo e l'altro in via Laracca, dove è stata centrata un'automobile parcheggiata. In via Cappiello e in via Cappuccini il vento ha divelto due recinzioni di cantiere mentre in via Spinosa la strada ha ceduto sotto il peso di un camion dell'azienda di raccolta rifiuti. Non si segnalano particolari disagi per i sottopassi stradali.

In provincia di Caserta gli interventi si sono concentrati particolarmente sul litorale Domizio, nei comuni di Castel Volturno e Mondragone, soprattutto per il forte vento, con raffiche che hanno superato gli 85 chilometri orari e che hanno causato smottamenti, danneggiato la stabilità di guaine e cartelloni e hanno provocato il cedimento di alberi su edifici e strade. Da questa mattina sono impegnate tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e dei distaccamenti di Aversa, Marcianise, Teano, Mondragone e Piedimonte Matese.